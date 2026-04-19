Thiaroye Azur : la Douane met la main sur des faux billets d’une contrevaleur de 6 milliards FCFA

Les douanes sénégalaises ont porté un coup de semonce historique aux réseaux de faux-monnayeurs. La Brigade mobile des Douanes de Pikine, rattachée à la Direction régionale des Douanes de l’Ouest, a procédé le 15 avril 2026 à la saisie de faux billets d'une contrevaleur totale de 6 milliards 24 millions de francs CFA. L'opération, menée aux environs de 17 heures dans une auberge de Thiaroye Azur, a permis de mettre la main sur un stock impressionnant composé de 15 000 coupures de 500 euros et 20 000 coupures de 100 dollars.



L'enquête, qui a nécessité près de deux semaines de surveillance intensive, a abouti à l'arrestation d'un ressortissant sénégalais. Ce dernier, qui se présentait sous l'étiquette de guérisseur traditionnel, a été appréhendé sur le lieu même où devait s'opérer le processus de « lavage » des billets. Les premiers éléments révèlent que l'individu appartient à une organisation criminelle transfrontalière dont les activités s'étendent entre le Sénégal et un pays limitrophe.



Cette saisie exceptionnelle constitue, à ce jour, la plus importante réalisée par les unités douanières sénégalaises en matière de faux monnayage. Elle est le fruit d'un travail de renseignement minutieux et d'une filature rigoureuse menée par les agents de Pikine. Cette réussite illustre la vigilance accrue des forces de défense et de sécurité face aux menaces qui pèsent sur la stabilité financière et l'économie nationale.

