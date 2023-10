Formation des journalistes à la prévention de la désinformation et des discours de haine: les assurances du Représentant régional du HCDH

La ville de Saint-Louis abrite un atelier conjoint de formation des acteurs de la presse les 06 et 07 octobre 2023, sous le thème « la sécurité des journalistes, la prévention de la désinformation et des discours de haine ». La rencontre est destinée aux reporters des zones Nord, de la convention des jeunes reporters du Sénégal et aux membres du bureau de l’Association des Femmes et Médias du Sénégal. Au total, 29 journalistes y ont pris part dont 17 femmes journalistes et 12 reporters en plus des personnes ressources et des experts.



Cet atelier se tient dans le récent contexte de tenue des assises de la presse mais également dans un contexte pré-électoral crucial pour le Sénégal qui prépare la présidentielle de 2024, au lendemain de la tenue d’un dialogue national visant à apaiser les tensions politiques et sociales ayant provoqué des manifestations et une série de restrictions qui ont affecté les journalistes. Cette rencontre fait suite à une première consultation de haut niveau sur le paysage médiatique au Sénégal organisée conjointement par plusieurs agences des Nations unies notamment le PNUD, le HCDH-BRAO, le CINU, l’UNOWAS et l’UNESCO.



Les Agences des Nations unies ont ainsi décidé de mettre à la disposition des acteurs des médias de leur expertise en vue de les accompagner dans la tenue des assises nationales de la presse. Il s’y ajoute que la loi sur l’accès à l’information n’est toujours pas adoptée et que la question de la sécurité et de la protection des journalistes dans l’exercice de leur fonction pose débat. C’est précisément dans ce cadre que s’inscrit ce premier atelier de formation sur la liberté d’expression, la sécurité des journalistes, la lutte contre la désinformation et les discours de haine en prenant en considération les questions de genre. L’initiative conjointe des Nations Unies vise plus globalement à accompagner le Sénégal et les acteurs de la presse dans la compréhension, la reconnaissance et la lutte contre le discours de haine et la pollution de l’information, afin de promouvoir un engagement sociétal pacifique dans le discours politique prenant en considération les problématiques de genre.



Dans son intervention, M. Robert Kotchani, Représentant Régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme pour l’Afrique de l’Ouest, soutient que cette rencontre entre dans le cadre du renforcement du partenariat entre acteurs afin de promouvoir une meilleure connaissance des questions de droits de l’homme mais plus particulièrement de prévenir les discours de haine souvent liés au genre, dans le contexte de célébration des 75 ans de la DUDH. D’après M. Kotchani, le HCDH-BRAO est plus que jamais déterminé à poursuivre son appui aux acteurs des médias dans le cadre du renforcement de leurs capacités affirmant que « le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme protégera les droits des médias chaque fois qu’ils sont injustement violés, lorsque le journaliste fait correctement son travail et ne viole pas la loi ».



Selon M. Abdoul Diao, chef de la division de l’éducation et de la formation à la Direction de la Promotion de la Bonne Gouvernance du Ministère de la Justice : « cette formation vient à son heure, car dans un contexte de conquête du pouvoir par les urnes, les discours sont souvent tendus. Il s’avère important de jeter les jalons pour une sécurité des acteurs de la presse et le renforcement de l’égalité de genre. » A sa suite Mme Aida Samba Ndiaye Cheffe de la Division de la Gouvernance Institutionnelle a fait un exposé sur le processus d’adoption de la loi sur l’accès à l’information au Sénégal.



La cérémonie d’ouverture a été suivie par deux communications centrales dont la première a été animée par le Professeur de Droit Public, M. Sylla Sow. Son intervention portait sur le cadre normatif qui encadre la liberté d’expression et la prévention des discours de haine. La seconde communication a fait état de l’analyse sociologique de la profession de journaliste. Elle a été animée par le Professeur Sociologue M. Djibril Diakhate qui est également membre du Conseil d’administration du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA).



Les acteurs de la presse sont représentés par le Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) à travers son secrétaire général, M. Ousmane Ibrahima Dia. Les travaux ont été enrichis par des présentations substantielles de M. Sadibou Marong de Reporter Sans Frontières sur la condition de l’exercice de la profession de journaliste en perspective de l’élection présidentielle et Mme Minielle Barro du CINU a également communiqué sur le cadre de prévention de la désinformation selon les Nations unies.



La fin des travaux a été marquée par la pré-validation d’un lexique de prévention des discours de haine qui sera utile aux professionnels des médias à l’approche de l’élection en bannissant les mauvaises pratiques en lien avec les Violences Basées sur le Genre dans les médias. Il y a eu aussi des recommandations pratiques en faveur de la cohésion sociale, qui seront portées par un projet initié par une initiative conjointe des Nations Unies au Sénégal en faveur de la paix et la cohésion sociale au Sénégal.