Réunion de Pastef à la Cité Keur Gorgui : ce que Ousmane Sonko a dit aux responsables du parti

À moins de trois semaines de son premier congrès national, l'état-major du Pastef s'est réuni le vendredi 15 mai, à la Cité Keur Gorgui chez leur leader Ousmane Sonko pour engager le parti dans sa plus grande mutation structurelle. Au tour de la table, les figures historiques et les lieutenants clés du parti, El Malick Ndiaye, Birame Souleye Diop, Yassine Fall, Daouda Ngom, Ayib Daffé, entre autres, ont répondu à l'appel.



D’après L’Observateur qui cite des sources internes du parti, l'ordre du jour était entièrement dicté par l'agenda politique des prochaines semaines. Les discussions ont principalement porté sur les aspects logistiques et politiques du congrès national, fixé au 6 juin 2026. Le lieu n'est pas encore déterminé, mais cela pourrait se tenir à Diamniadio, souffle une source présente à la réunion.



Sonko tient à la réussite du Congrès comme à la prunelle de ses yeux. Le leader de Pastef veut, si besoin en est, montrer qu'il garde encore toute sa force de frappe politique. «Il faut réussir le congrès et remobiliser le parti », a-t-il dit à ses plus proches. Au-delà du congrès, Ousmane Sonko a longuement insisté sur la nécessité de restructurer le Pastef pour plus de lisibilité, rapporte L’Observateur.



Le leader des Patriotes a également abordé la question de la remobilisation. Pour lui, il faut forcément investir le terrain jusque dans les zones les plus reculées. A la fin de la rencontre, El Malick Ndiaye, responsable de Pastef, président de l'Assemblée nationale, a affirmé sur sa page Facebook qu' « au-delà des épreuves, de belles perspectives se dessinent pour notre pays et pour notre projet collectif. Des perspectives porteuses d'espoir, de progrès et de souveraineté, que nous continuerons à bâtir ensemble, avec foi, discipline et engagement».