Forme des attaquants de l’équipe nationale : Moussa Sow, un cas inquiétant

Il est pour l’instant l’attaquant qui est dans la plus mauvaise passe de tous les Lions dans la lutte pour une place au Mondial 2018. Moussa Sow (32 ans n’a plus joué depuis le 27 janvier et, pis, il n’y a plus marque depuis le 10 octobre 2017, alors qu’il était sous les couleurs d’Al Ahly Dubaï, avant de rejoindre Bursaspor en janvier 2018 en D1 turque.