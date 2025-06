Soudan: au moins 14 morts dans un bombardement d'un camp de déplacés au Darfou

Au moins 14 personnes ont été tuées, mercredi 4 juin, dans un bombardement d'un camp de déplacés au Darfour dans l'ouest du Soudan, a affirmé un groupe de secouristes en accusant les paramilitaires.



« Les Forces de soutien rapide (FSR) ont bombardé à l'artillerie lourde un marché et des habitations dans le camp d'Abou Shouk », tuant 14 personnes et blessant plusieurs autres, selon une cellule d'urgence locale, l'un des nombreux groupes de volontaires qui fournissent une aide à la population depuis le début de la guerre en avril 2023 entre les FSR et l'armée.



Avec RFI