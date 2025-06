Mercato : Wydad Casablanca tout proche de signer Nampalys Mendy

L'international sénégalais Nampalys Mendy est à un tournant de sa carrière. À 32 ans, et alors que son contrat avec le RC Lens expire le 30 juin, le milieu de terrain ne prolongera pas dans le Nord de la France. Une nouvelle aventure l'attend...au Maroc ?



Selon les informations de Sport News Africa, le Wydad Casablanca serait en pole position pour s'attacher les services de l'ancien Niçois. Un renfort d'expérience qui s'inscrit dans la volonté du club casablancais de renforcer son effectif en vue des échéances majeures à venir, notamment la Coupe Arabe des clubs et surtout le Mondial des clubs, que le WAC disputera.



Le profil de Mendy - rugueux, intelligent, habitué des joutes européennes - séduit fortement la direction du Wydad. Après une dizaine d'apparitions cette saison en Ligue 1, le champion d'Afrique 2021 reste une valeur sûre et pourrait devenir un élément central de l'entrejeu du club marocain.



Des premiers échanges auraient eu lieu et l'ancien de Leicester est désormais attendu à Casablanca pour rencontrer les dirigeants et, potentiellement, finaliser un accord. Il s'agirait d'un contrat d'un an, avec une option pour une saison supplémentaire.



Affaire à suivre de très près.