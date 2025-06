Grâce et LP: la demande de Forum du justiciable au chef de l'Etat, aux magistrats instructeurs et procureurs,

À l’approche de la fête de Tabaski, le Forum du Justiciable du Sénégal a publié un communiqué dans lequel il appelle à une mesure de clémence à l’endroit de certains détenus, conformément aux prérogatives du président de la République.



Dans son communiqué daté du 4 juin 2025, l’organisation rappelle que « conformément à la constitution qui dispose en son article 47 Le Président de la République a le droit de faire grâce, le Forum du justiciable, dans le but de désengorger les prisons, invite le Chef de l’État à accorder son pardon au maximum de détenus présentant des gages de resocialisation ou âgés, aux individus gravement malades et aux mineurs ».



En plus de cette demande de grâce présidentielle, le Forum du Justiciable interpelle également les magistrats instructeurs et les procureurs, en soulignant que « si la détention n’est plus nécessaire, d’accorder la liberté provisoire à toutes les personnes placées en détention provisoire qui présentent des garanties de représentation en justice ainsi que celles dont l’état de santé est incompatible avec la vie carcérale ».



Cette déclaration, signée par le Bureau Exécutif du Forum, s’inscrit dans une volonté humanitaire de désengorgement carcéral à l’occasion d’une fête religieuse majeure, tout en mettant en avant le respect des droits des personnes vulnérables.