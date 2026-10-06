Fortes pluies à Dakar : Marie Khone Faye au chevet des populations affectées

Marie Khone Faye a effectué plusieurs visites, notamment à l’École élémentaire Imam Abdou Ndiaye 3 et 2, à Bopp, à l’École Ahmadou Bamba Mbakhane Diop 1, à Fann, ainsi qu’à l’Hôpital Philippe Maguilen Senghor de Yoff.

« J’ai souhaité être présente, d’abord en tant que citoyenne, pour apporter réconfort et soutien à ces familles, à ces mamans, à ces femmes dont les soins ont été perturbés par la montée des eaux. Mais également en tant que Première Dame, profondément préoccupée par le bien-être de l’ensemble de nos concitoyens », a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Pensée pour la communauté éducative



En cette journée de rentrée scolaire, la Première dame a également exprimé une pensée particulière pour les élèves, les parents, les enseignants et l’ensemble de la communauté éducative touchés par les intempéries.

Elle évoque notamment les difficultés liées aux routes difficilement praticables ainsi que les établissements et salles de classe affectés par les eaux.

Face à cette situation, Marie Khone Faye appelle à davantage de solidarité envers les populations touchées.

Elle rappelle qu’un premier lot de 200 motopompes avait déjà été mis à la disposition des populations grâce à la mobilisation de bonnes volontés. Un deuxième lot de 200 motopompes a également été réceptionné et est actuellement en cours de distribution aux populations affectées, afin de renforcer les opérations menées sur le terrain.

« Dans ces moments difficiles, la solidarité doit rester notre force », a-t-elle déclaré, appelant toutes les bonnes volontés à se mobiliser aux côtés des pouvoirs publics pour soutenir les victimes des intempéries.

La Première dame a enfin adressé ses condoléances aux familles endeuillées par les fortes pluies. « Que le Tout-Puissant leur apporte réconfort et qu’Il préserve le Sénégal », a-t-elle conclu.

Après les fortes pluies enregistrées à Dakar le dimanche 4 octobre 2026, la Première dame Marie Khone Faye s’est rendue auprès des populations affectées par les intempéries.