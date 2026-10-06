Relance de la FILDAK à Dakar : Le livre et le numérique au cœur de la souveraineté culturelle sénégalaise

La Direction du Livre et de la Lecture a lancé officiellement la 18e édition de la Foire Internationale du Livre et du Matériel Didactique de Dakar (FILDAK) au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi à Dakar. Placé sous le signe de la relance, l'événement se déroulera du 15 au 19 octobre sur l'esplanade du Musée des Civilisations Noires et au Grand Théâtre, réunissant une dizaine de pays dont l'Égypte, désignée nation invitée d'honneur. Interrompue depuis 2018 en raison notamment de la crise sanitaire de la COVID-19, la foire revient sous l'impulsion des autorités politiques pour redynamiser l'écosystème du livre et des industries créatives.

Cette édition enregistre des évolutions majeures, telles que la délocalisation du site au Grand Théâtre en accord avec le CICES, l'institution d'un Commissariat général, la mise en avant des Nouvelles Éditions Africaines du Sénégal (NEAS) comme structure marraine, ainsi que l'intégration du volet des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) au programme officiel.





Lors de son intervention, la ministre déléguée chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique a souligné l'enjeu stratégique de cette manifestation. « Le retour de la FILDAK est un signal fort pour la culture et l'éducation. Il traduit une volonté politique claire où il s'agit de redynamiser les industries culturelles et créatives, soutenir la chaîne du livre et rendre la lecture accessible à tous », a déclaré Mame Coumba Diop. L'officielle a également rappelé l'importance d'intégrer le numérique éducatif, les tablettes et l'intelligence artificielle pour élargir l'accès au savoir sur tout le territoire national.



De son côté, le président du conseil d'administration du Musée des Civilisations Noires a expliqué la continuité du travail ministériel malgré l'arrêt temporaire de la foire internationale et a contextualisé le thème retenu pour la leçon inaugurale, « Bibliothèque, Souveraineté et Transmission ». « Il s'agit de poser le débat dans l'espace culturel, qui devrait être le socle de cette souveraineté-là. Donc c'est une façon de poser la question de la souveraineté sous l'angle de la culture », a indiqué le Professeur Ibrahima Wane.



En observant les nuances de ce thème centrées sur la notion d'espace littéraire au-delà du seul support papier, le Professeur Ousseynou Wade a précisé l'ambition de cette transmission. « La bibliothèque, c'est le livre, et pas que le livre. C'est le livre déjà dans ses différentes formes, y compris la forme numérique, mais aussi c'est d'autres supports et d'autres formes d'interaction », a soutenu l'intervenant.

