Éthiopie : le Parlement reconduit Abiy Ahmed au poste de Premier ministre

Le Parlement éthiopien a reconduit lundi Abiy Ahmed au poste de Premier ministre pour un nouveau mandat de cinq ans.



Cette reconduction intervient après les élections générales de juin, lors desquelles le Parti de la prospérité, au pouvoir, a remporté 438 des 547 sièges du Parlement.



Abiy Ahmed a prêté le serment prévu par la Constitution, prenant officiellement ses fonctions pour ce nouveau mandat.



La cérémonie s’est déroulée en présence du président Taye Atske-Selassie et de hauts responsables gouvernementaux.



Sa reconduction intervient alors que ce pays de la Corne de l’Afrique connaît de nouveaux combats entre les forces armées et l’Alliance des forces du peuple éthiopien pour la survie, un groupe armé récemment constitué qui cherche à renverser le gouvernement d’Abiy Ahmed.



L’Éthiopie accuse des pays de la région, notamment l’Érythrée voisine, de soutenir les groupes armés.



Le pays a annoncé jeudi la fermeture de son ambassade en Érythrée et déclaré persona non grata dix diplomates érythréens en poste à Addis-Abeba.