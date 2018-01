Forum du 1er emploi : le ministre Abdoulaye Diop annonce 1590 emplois aux jeunes

« Le chômage constitue un fléau auquel sont confronté tous les pays. Il est devenu une préoccupation universelle qui crée partout la pauvreté et le désœuvrement. Combattre et vaincre le chômage devient dès lors une nécessité, voir un impératif pour réduire le facture sociale, garantir la stabilité des institutions et préserver la paix civiles », a déclaré Abdoulaye Diop.



Le ministre de l’Emploi a également souligné à cette occasion, que le gouvernement reste attentif sur les réalisations du Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds). Avant de renouveler l’appui du chef de l’Etat en ces termes, « ce concept de forum de 1er emploi, qui assurément, est une initiative originale, venue à son heure, pour s’attaquer au chômage».

Abdoulaye Diop reste convaincu « qu’aujourd’hui grâce au seul emploi salarié, il n’est plus possible de faire face au chômage des jeunes ».



Le pouvoir public, indique-t-il, malgré tous les sacrifices consentis ces dernières années pour recruter des jeunes, ne peut pas accueillir tous les diplômés et tous les ouvriers spécialisés. Car le secteur ne peut pas couvrir tous les postes malgré son dynamique.



A cet effet, il invite les jeunes à se transmettre des rudiments essentiels et les instruments scientifico-intellectuels requis pour mieux préparer les entretiens à venir.