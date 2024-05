Forum mondial de l’éducation : Moustapha Guirassy lorgne une « société éducative, inclusive et efficiente »

A l’occasion du Forum mondial de l’éducation, tenu du 19 au 22 mai dernier à Londres, le ministre de l’Education nationale sénégalais, Moustapha Guirassy a réitéré « l’engagement du Président Bassirou Diomaye Faye et de l’Etat du Sénégal à œuvrer pour une éducation de qualité ». Ayant pris part à la rencontre auprès de 120 autres de ses homologues provenant de 110 pays du monde, Moustapha Guirassy dit viser une « société sénégalaise éducative, inclusive et efficiente ».



« Notre participation nous a offert une occasion précieuse de partager notre vision d’une société éducative, inclusive et efficiente, qui vise à former d’ici 2035 un nouveau type de citoyen ancré dans ses valeurs africaines et spirituelles, tout en étant prêt à relever les défis du développement durable, des sciences, des technologies, du numérique et de l’intelligence artificielle », a déclaré le ministre.



Le Forum a été une plateforme d’échanges fructueuses sur des sujets cruciaux pour l’avenir de l’éducation, a ajouté M. Guirassy.

Le chef du département de l’Education sénégalaise a profité de l’occasion, selon lui, pour rencontrer l’envoyé spécial du Premier ministre britannique en matière d’éducation et le directeur général du British Council, plusieurs autres autorités et acteurs qui évoluent dans l’innovation des technologies éducatives.



Dans le sens de ces « transformations systémiques », le ministre sénégalais considère que les « enseignants doivent être au cœur des défis de transformation. Ils doivent, non seulement comprendre et être formés aux enjeux actuels, mais aussi savoir les transmettre ».



Le ministre Guirassy a également invité, dans sa délégation, le syndicat d’enseignants du G7, notamment Dame Mbodj.