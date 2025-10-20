Forum régional sur la vaccination : le Dg d'Africa CDC fustige la dépendance internationale et appelle à la souveraineté sanitaire africaine

Le Dr Jean Kasseya, Directeur général d'Africa CDC (Centre africain de contrôle et de prévention des maladies), a tenu un discours sans concession au Sénégal, appelant à une rupture avec la dépendance des partenaires internationaux et à une véritable souveraineté sanitaire en Afrique. Dénonçant des « injustices » et une « colonisation », il a présenté une feuille de route en cinq points pour bâtir l'indépendance du continent. Il l’a souligné, dimanche lors du Forum régional de haut niveau sur la vaccination.



​D'entrée, M. Kasseya a souligné le fossé entre les « gros chiffres » mondiaux et la réalité « au niveau terrestre » dans les pays africains. Pour y remédier, il a rappelé une initiative cruciale : « Sous l'initiative d'un autre champion, le Président Kagame, appelé à une réunion des chefs d'État à laquelle avait pris part le Président Faye en février 2024-2025 pour discuter de cette question et produire ce qu'on a appelé les livres verts, les financements pérennes de la santé en Afrique dans la nouvelle ère ». Ces documents, disponibles sur le site d'Africa CDC, sont désormais le cadre de référence pour la réforme.



​Poursuivant sur le thème de l'autonomie, le patron d'Africa CDC a lancé un appel retentissant aux pays africains : « N'ayez plus peur des partenaires. Apprenez à dire non aux partenaires. Ils ne vont pas partir, ils vont vous respecter». Il a insisté sur la nécessité d'imposer une nouvelle règle du jeu : « Un seul plan, un budget, un seul mécanisme de mise en œuvre ». Pour éviter la division et l'alignement des partenaires sous le leadership des pays africains.



​Abordant le deuxième pilier, la fabrication locale, Jean Kasseya a fait des révélations troublantes prenant l'exemple du Sénégal. Il a rappelé que l'Institut Pasteur de Dakar (IPD) fabrique le vaccin contre la fièvre jaune depuis plus de 100 ans, un rôle de pionnier, mais a déploré : « je suis malheureux de vous dire que 70% des vaccins fièvre jaune qu'on utilisait en Afrique venaient de la Russie ».



​Pire encore, selon lui, l'obtention par l'Autorité nationale des régulations du Sénégal du niveau de maturité 3 en décembre dernier, une condition indispensable à l'exportation, n'est pas un hasard : « C'est parce que c'était une volonté délibérée d'empêcher le Sénégal non seulement de répandre sa capacité, mais aussi d'exporter ses vaccins. Voilà les injustices auxquelles nous faisons face». Il a qualifié cette situation de « colonisation à laquelle nous sommes astreints ».



​Pour contrer cette situation, l'Africa CDC a mis en place l'Agence Africaine des Médicaments (AMA) pour harmoniser la régulation, et l'African Pool Procurement Mechanism pour créer un marché unique et réduire les coûts d'achat des produits de santé, citant l'exemple du Botswana où l'initiative a permis de sauver « plus de 70 à 75% des fonds » alloués aux commodités.

​

​Les deux autres piliers majeurs pour la souveraineté sanitaire sont la digitalisation et la réponse aux épidémies. Sur la digitalisation, le Dg Kasseya a averti : « Quand l'USA a arrêté son programme de flux, ce n'est pas seulement les programmes qui ont été arrêtés. Même les données se sont envolées. Du jour au lendemain, le ministère n'avait plus accès aux données. C'est cela, la dépendance. C'est cela, la colonisation». Africa CDC développe un agenda de transformation digitale qui vise à être adopté en février 2026 par les Chefs d'État, garantissant aux pays africains la pleine propriété et gestion de leurs données.



À cette fin, un accord a été annoncé avec Starlink pour améliorer la connectivité dans les zones rurales. Concernant la réponse aux épidémies, il a salué le modèle sénégalais impliquant politique et scientifique, affirmant que l'Afrique dispose de l'intelligence nécessaire pour répondre à ses défis. Il a rappelé que depuis la réforme, Africa CDC est la seule autorité à déclarer une situation d'urgence de santé publique continentale, signifiant que « la régionalisation est en marche » et que « le modèle d'Africa CDC inspire toutes les autres régions du monde».



​En conclusion, Jean Kasseya a synthétisé les cinq points majeurs de l'agenda de la souveraineté sanitaire en Afrique à travers le financement pérenne de nous-mêmes africains, la fabrication de nos propres vaccins, avec un système de surveillance adapté, un système digital pour la collecte rapide d'informations. Mais aussi la souveraineté de nos données. ​« Nous ne rêvons plus. Ce financement ne viendra plus des États-Unis, ça ne viendra plus de la France. Ça viendra progressivement, mais de façon pérenne, de nous-mêmes», a-t-il martelé, affichant une confiance inébranlable dans la capacité de l'Afrique à forger son destin sanitaire.