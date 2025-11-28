Foundiougne : 44 candidats à la migration irrégulière interpellés à Félane

Une opération menée par la Brigade territoriale de Foundiougne a permis d’interpeller quarante-quatre (44) candidats à la migration irrégulière dans la forêt de la presqu’île de Mboro, au village de Félane, ce 27 novembre 2025. Selon la gendarmerie, l’intervention a été déclenchée après l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un rassemblement en vue d’un départ clandestin. Les personnes interpellées sont originaires de plusieurs pays : vingt-deux (22) Gambiens, quinze (15) Sénégalais, trois (3) Nigériens, trois (3) Bissau-Guinéens et un (1) Ivoirien.Les premiers éléments de l’enquête font état d’un incident survenu lors de la tentative d’embarquement. Une personne aurait disparu après une bousculade dans les bolongs. Les sapeurs-pompiers de Foundiougne sont mobilisés pour tenter de la retrouver.Les quarante-quatre (44) candidats arrêtés ont été conduits dans les locaux de la brigade pour les besoins de l’enquête, indique la gendarmerie, qui souligne l’importance de la coopération des populations face à la recrudescence des départs clandestins.