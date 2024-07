Fourniture d'équipements et d'intrants agricoles: une coopérative mise en place à Dakar pour booster le secteur de l'agriculture et de l'élevage

Une coopérative sénégalaise de fournisseurs d'équipements et d'intrants agricoles, a vu le jour, lors d'une assemblée générale de ses membres, le 27 juillet, à l'Institut de technologie alimentaire de Dakar.



Selon son président, Babou Khady Dieng dans les colonnes de l'APS, la coopération veut réunir en son sein “l'ensemble des opérateurs économiques, des fournisseurs de semences, d'engrais et d'équipements agricoles, les transformateurs du secteur agricole et pastoral”.



Cette coopérative dénommée L'UC-FIATE se fixe comme objectif “d'aider les producteurs et les éleveurs à être plus compétitifs” en vue de “servir d'interface entre eux et l'État”.



Selon Babou Khady Dieng, “il s'agit d'aider l'État à travailler avec les producteurs pour faciliter l'obtention des intrants, dont les semences de qualité, aux ayants droit”.



La coopérative veut inscrire son action dans la promotion de l'emploi des jeunes à travers l'agriculture et l'élevage. Pour ce faire, elle compte doter les professionnels de transformation de produits agricoles “de chambres froides et de magasins de stockage”.