Franc sur l’attaque de son convoi : « Nous avons échappé au pire, on aurait pu compter des morts »

Vainqueur d’Ama Baldé, dimanche dernier à l’Arène nationale, Franc s’est exprimé sur son succès, mais aussi sur l’attaque de son convoi à Golf Sud. Dans un entretien accordé à Albourakh TV, le pensionnaire de Wrestling Academy a confié avoir échappé au pire.



« C'est à 15 h 00 que j'ai quitté ma maison pour rallier l'Arène nationale. Mais, sur la route, à hauteur de Guédiawaye, des gens nous ont attaqués avec des lance-pierres. On a échappé au pire. S'il n'y avait pas les forces de l'ordre. On aurait pu compter des morts », a-t-il révélé.



Franc s’abstient toutefois d’accuser les habitants de Guédiawaye. Il estime que les assaillants pourraient provenir d’autres localités. Le lutteur appelle le Comité national de gestion de la lutte (CNG) à prendre des mesures pour éviter de tels incidents à l’avenir. « Ce n’est pas la première fois que des convois de lutteurs sont attaqués. Modou Lô, Petit Lô et moi-même avons tous vécu ce genre de situation », a-t-il rappelé.



Revenant sur son combat contre Ama Baldé, Franc a tenu à saluer son adversaire et l’encourager.



« J'ai bien préparé le combat. J'ai été avec mon staff, mes proches, ils m'ont conseillé et j'ai suivi leurs conseils. Je n'ai jamais défié Ama Baldé. C'est plutôt lui qui m'a tendu la perche alors que je peinais à trouver un adversaire. Il a eu un esprit de grandeur. Je l'encourage. Il s'est bien préparé. Moi qui étais face à lui, je sais qu'il s'est bien préparé. C'est un champion, un guerrier. Je l'invite à redoubler d'efforts pour revenir plus fort », a déclaré le lutteur.



Invaincu avec 14 victoires en 14 combats, Franc reste serein quant à la suite de sa carrière. Il affirme ne pas réclamer d’adversaire en particulier et préfère laisser son avenir entre les mains de son staff.



« Pour mon avenir, je ne réclame aucun lutteur. Je laisse tout entre les mains de mon staff. Je suis à l’écoute de mon staff », a-t-il confié.