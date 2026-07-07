France: "Je suis candidate à l'élection présidentielle", annonce Marine Le Pen

L'intervention de Marine Le Pen au 20 heures de TF1 était très attendue, après le verdict rendu par la cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN rebaptisé Rassemblement national.
L'intervention de Marine Le Pen au 20 heures de TF1 était très attendue, après le verdict rendu par la cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN.
Si la cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation de Marine Le Pen, elle a réduit sa peine d'inéligibilité, lui permettant de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Mais la cheffe de file du Rassemblement national (RN) a été condamnée à trois ans de prison, dont un an ferme aménageable, donc sous bracelet électronique.
Marine Le Pen a plusieurs fois répété que les contraintes liées au port du bracelet électronique n'étaient pas compatibles avec une campagne électorale.
Au JT de TF1, elle annoncé son intention de soumettre "ce sujet de droit extrêmement sérieux" à la Cour de Cassation. "Je veux aller au bout des voies de recours qui me sont offertes pour pouvoir défendre mon innocence dans ce dossier", a-t-elle ajouté.
L'intervention de Marine Le Pen au 20 heures de TF1 était très attendue, après le verdict rendu par la cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN.
Si la cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation de Marine Le Pen, elle a réduit sa peine d'inéligibilité, lui permettant de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Mais la cheffe de file du Rassemblement national (RN) a été condamnée à trois ans de prison, dont un an ferme aménageable, donc sous bracelet électronique.
Marine Le Pen a plusieurs fois répété que les contraintes liées au port du bracelet électronique n'étaient pas compatibles avec une campagne électorale.
Au JT de TF1, elle annoncé son intention de soumettre "ce sujet de droit extrêmement sérieux" à la Cour de Cassation. "Je veux aller au bout des voies de recours qui me sont offertes pour pouvoir défendre mon innocence dans ce dossier", a-t-elle ajouté.
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