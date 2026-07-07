Les États-Unis annulent la licence autorisant temporairement la vente de pétrole iranien

L'administration américaine a retiré la licence générale de 60 jours publiée le 21 juin, qui autorisait la production, la livraison et la vente de pétrole iranien.





L'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a publié une nouvelle licence générale à ce sujet.



Cette licence remplace la licence temporaire publiée le 21 juin, qui autorisait la production, la livraison et la vente de pétrole brut, de produits pétrochimiques et de produits pétroliers d'origine iranienne.



Ainsi, il a été rapporté qu'à compter du 7 juillet, aucune transaction, y compris l'achat ou le chargement desdits produits d'origine iranienne, ne sera autorisée.



Un délai allant jusqu'au 17 juillet a été accordé pour la finalisation et la liquidation ordinaires des transactions en cours qui étaient autorisées dans le cadre de la licence précédente.



La licence générale publiée le mois dernier par l'OFAC avait accordé une exemption temporaire pour toutes les transactions normalement interdites, telles que la production, la vente, la livraison ou le déchargement depuis des navires de pétrole brut, de produits pétrochimiques et de produits pétroliers d'origine iranienne.



Il avait été précisé que ladite autorisation devait initialement rester en vigueur jusqu'au 21 août et que les paiements pouvaient être effectués en dollars américains.