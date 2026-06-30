UNICEF : L'utilisation de l'IA par les enfants dépasse de plus de trois fois celle des adultes

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a déclaré mardi que les enfants adoptent les technologies d'intelligence artificielle (IA) à un rythme plus de trois fois supérieur à celui des adultes, selon de nouvelles données recueillies dans dix pays.



« L'IA est là. Elle fait désormais partie intégrante de nos vies. Et elle façonne déjà l'enfance dans le monde entier – pour le meilleur comme pour le pire », a indiqué l'UNICEF dans un communiqué publié avant le premier Dialogue mondial sur la gouvernance de l'IA.



L'agence estime qu'au moins 20 millions d'enfants ont déjà utilisé l'IA. Parmi eux, plus de deux millions, soit un enfant sur dix, affirment y avoir recours pour obtenir des conseils sur des sujets qui les préoccupent.



Environ 13 millions d'enfants déclarent utiliser l'IA pour les aider dans leur apprentissage et leurs devoirs scolaires.



« Les enfants sont davantage exposés aux systèmes d'IA – notamment à leur conception, à leurs modèles économiques sous-jacents et à la manière dont leurs données personnelles sont utilisées – tout en ayant beaucoup moins de pouvoir pour les éviter ou les contester », souligne le communiqué. L'UNICEF ajoute que les enfants « subissent les effets d'une gouvernance insuffisante en premier et en supporteront les conséquences le plus longtemps ».



Selon l'UNICEF, un tiers des enfants interrogés dans les dix pays se disent préoccupés par l'utilisation de l'IA pour escroquer, tromper les autres ou diffuser de fausses informations. Par ailleurs, un quart d'entre eux craignent que leurs images ou vidéos soient manipulées pour créer des deepfakes à caractère sexuellement explicite.



« Trop de systèmes d'IA sont mis à la disposition des enfants sans garde-fous ; la sécurité semble n'être qu'une réflexion après coup », a déclaré l'agence.



L'UNICEF appelle les gouvernements, le secteur privé et leurs partenaires à intégrer les droits de l'enfant dans la gouvernance mondiale de l'IA. L'organisation recommande notamment d'investir dans la recherche sur les risques de l'IA pour les enfants, de renforcer les lois contre l'exploitation sexuelle facilitée par l'IA, de garantir une conception de l'IA sûre et transparente, de développer les compétences en matière d'IA et de réduire la fracture numérique.



« Nous sommes à un moment décisif. Les choix faits aujourd'hui concernant l'IA façonneront, pour les décennies à venir, la sécurité, la vie privée, le bien-être des enfants ainsi que leur égalité d'accès aux opportunités », conclut l'UNICEF.





Anadolu Agency



