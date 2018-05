France : Joseph Lopy va quitter Clermont

Joseph Lopy va quitter son club, Clermont au terme de cette saison. Le joueur formé à l’institut Diambars cette annonce sur son compte Facebook sans indiqué sa prochaine destination. Clermont termine 6e du classement de la Ligue 2 française, après son match nul (2-2) face au Paris FC ce vendredi lors de la dernière.

« Hier soir, j’ai joué mon dernier match au sein du Clermont FOOT 63.

Après 2 saisons pendant lesquelles j’ai toujours tout donné sur et en dehors du terrain sans jamais tricher, j'ai décidé de tourner une page ce soir pour en ouvrir une nouvelle, je quitte le club en laissant des amis, des frères, un stade, une ville, une famille... Je tiens à remercier toutes les personnes que j’ai eu la chance de côtoyer dans le club pendant ces deux belles années, les supporters Clermontois, le staff médical et technique, le Président ainsi que Corinne Diacre qui m’a recruté il y a deux ans et Pascal Gastien avec qui j’ai eu le plaisir de travailler cette saison.

Je souhaite le meilleur à ce club qui mérite d’évoluer un jour en L1 et pour qui je garderai une affection particulière.

Je pars la tête pleine de souvenirs et sans regrets pour de nouveaux défis, qui j’espère m’apporteront davantage en tant qu’homme et footballeur. Merci à vous pour TOUT », a publié Joseph Lopy sur son compte Facebook.