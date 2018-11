France: L'État-major des armées confirme le crash d'un drône au Niger

Le 17 novembre 2018, vers 1 heure du matin, heure de Paris, le contact a été perdu entre la base aérienne de Niamey et un drone Reaper de la force Barkhane qui rentrait de mission.



Le drone s’est écrasé dans une zone désertique à quelques kilomètres de la piste, sans faire aucune victime.



Les raisons exactes de cet accident ne sont pas connues. Une enquête pour en déterminer les causes est ouverte. Il s’agit du premier accident d’un drone Reaper français, depuis sa mise en service en janvier 2014 dans l’armée de l’air et sur la bande-sahélo-saharienne.



Les drones Reaper ont effectué plus de 23 000 heures de vol depuis leur mise en service opérationnel.