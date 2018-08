France : Me Alioune Badara Cissé tisse sa toile

Me Alioune Badara Cissé (ABC), s’est rendu à Lyon (France) où il a été convié pour animer une table ronde sur «les droits des Sénégalais de la Diaspora ». À l’entame de ses propos, le médiateur de la République a rappelé le rôle et les missions du Médiateur de la République tel que le prévoit la loi n° 91-14 du 11 février 1991 instituant un médiateur de la république abrogée par la loi n° 99-04 du 29 Janvier 1999.



À cette rencontre qui a regroupé plus d’une dizaine d’associations, à la maison « SOPE », Me Alioune Badara Cissé a rappelé la protection des nouveaux droits, son pouvoir d’auto saisine qui lui permet d’apaiser le climat social dans bon nombre de situations, la facilité de la saisine par la suppression de la saisine préalable de l’organisme en cause.



De par son statut d’ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, de président des médiateurs des pays membre de l’UEMOA, il a apporté des réponses à des questions géopolitiques, apaisé certaines relations locales avec les autorités. Me Cissé a aussi insisté sur le fai t que les Sénégalais de la Diaspora disposent des mêmes droits que ceux vivant sur le territoire national.