France : Une députée proche de Macron porte plainte pour menaces

Après que le ministre de l’intérieur, Gérard Collomb, le directeur de cabinet du chef de l’État, Patrick Strzoda, aient été sommé de venir s’expliquer devant une commission d’enquête, on imaginait que des grosses têtes allaient tomber. Le climat est donc très tendu, autour des alliés du président français, et c’est Yaël Braun-Pivet, qui ne dira pas le contraire. En effet, la député de La République en marche (LREM), qui fut, co-rapporteuse de la commission d’enquête autour de l’affaire Benalla, a annoncé, que, depuis un certain moment elle fait l’objet de menaces, et d’insultes à caractères sexistes et antisémites.



Elle a décidé de réagir, et elle a déposé une plainte auprès des autorités policières. Elle a notamment déclaré sur son compte Twitter, le message suivant: « Depuis le début des travaux conduits par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, je suis destinataire de dizaines de messages de menaces et d’injures à caractère sexiste et antisémite. Rien ne justifie une telle violence. Elle est intolérable. C’est pourquoi j’ai déposé plainte aujourd’hui. »