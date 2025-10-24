États-Unis: Donald Trump affirme que les négociations commerciales avec le Canada sont «rompues»

Le président américain a décidé jeudi 23 octobre, dans la soirée, de rompre immédiatement les négociations commerciales avec le Canada. Donald Trump accuse les autorités canadiennes d'avoir tordu les propos de son prédécesseur Ronald Reagan dans une campagne publicitaire contre la hausse des droits de douane entre les deux pays.
« Compte tenu de leur comportement scandaleux, TOUTES LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES AVEC LE CANADA SONT PAR LA PRÉSENTE ROMPUES », a-t-il publié sur son réseau Truth Social. « La Fondation Ronald Reagan vient d'annoncer que le Canada a utilisé de manière frauduleuse une publicité, qui est FAUSSE, dans laquelle Ronald Reagan s'exprime négativement sur les droits de douane », rapporte le président dans son message.
