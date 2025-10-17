France: Cédric Jubillar condamné à 30 ans de réclusion pour le meurtre de son épouse

Cédric Jubillar a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle vendredi pour le meurtre de sa femme Delphine, dont le corps n'a jamais été retrouvé depuis sa disparition de son domicile près d'Albi fin 2020. Le peintre-plaquiste de 38 ans a regardé impassible la présidente énoncer le verdict, mains serrées sur l'ouverture vitrée du box. Le verdict est conforme aux réquisitions des avocats généraux. La peine prononcée par la cour d'assises du Tarn est conforme aux réquisitions des avocats généraux. Sa défense a immédiatement annoncé qu'elle faisait appel.