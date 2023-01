France: des militants d’Extinction Rébellion s’en prennent à BNP Paribas, financeur de Total

En quelques minutes, des banderoles et un faux pipeline sont déployés, les murs de l’agence BNP Paribas aspergés de peinture et le boulevard bloqué par une quarantaine de militants d'Extinction Rébellion.



Elio est l'un d'entre eux, il demande la fin de tout nouveau projet pétrolier, comme le recommande l'Agence internationale de l'énergie. « Chaque année, plus de 35 millions de tonnes de CO2 vont être relâchés dans l’atmosphère alors qu’on crame déjà, et aujourd’hui, on est devant la banque BNP, raconte-t-il au micro deJeanne Richard, du service France de RFI. En mai 2022, ils ont fait un chèque en blanc TotalEnergies de huit milliards de dollars, c’est le deuxième financeur d’énergie fossile au monde, c’est donc la banque d’un monde qui brûle, d’un monde qui meurt. »



D'autres opérations à venir

Les projets Tilenga et EACOP de TotalEnergies en Tanzanie et en Ouganda, ce sont plus de 400 puits de forages pétroliers et 1 400 km de pipeline à travers, notamment, un parc naturel classé et en bordure du lac Victoria, source d'eau douce pour 40 millions de personnes. En plus de l'impact sur la planète, c'est l'impact sur les communautés locales que dénonce Zizane : « L’opposition au projet est fortement réprimée là-bas en Ouganda et en Tanzanie, qui sont des régimes autoritaires avec lesquels TotalEnergies travaille. Ces pratiques qu’ils ont là-bas, jamais on ne les aura ici, et les droits humains, ce n’est pas quelque chose qui est à la carte, et encore moins pour du pétrole. »



Les militants assurent vouloir multiplier les opérations coups d'éclat tant que TotalEnergies et ses partenaires ne renoncent pas. Ce vendredi, 14 activistes ont été interpellés par la police pour leur action devant la BNP Paribas.