France: incendie meurtrier dans un immeuble du XVIe arrondissement de Paris

L'incendie a été maîtrisé peu avant 6h du matin (heure de Paris) ce mardi. Une habitante de l'immeuble, ravagé par les flammes, a été interpellée et placée en garde à vue, a annoncé le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz. Une enquête a été ouverte pour « destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort » et a été confiée à la police judiciaire, précise le parquet.Le feu s'est déclenché dans un immeuble du XVIe arrondissement de la capitale française vers 1h du matin (heure de Paris). Les pompiers qui sont arrivés sur place ont évoqué une « scène d'une incroyable violence ». « Nous avons dû procéder à de nombreux sauvetages, notamment de certaines personnes qui s'étaient réfugiées sur les toits », a confié le capitaine Cognon, un porte-parole des pompiers, à l'Agence France-Presse.« Une trentaine de personnes ont été évacuées sur les échelles », ajoute ce dernier. Certaines personnes, qui s'étaient réfugiées sur les toits, ont été évacuées en rappel par les pompiers, rappporte notre envoyée spéciale, Christine Siebert. Quelque 200 pompiers ont été mobilisés pour éteindre le feu et prendre en charge les blessés.Deux immeubles adjacents ont également été évacués par mesure de précaution et le quartier a été bouclé. Des responsables de la mairie du XVIe arrondissement étaient sur place dans la nuit pour trouver des solutions de relogement, relate l'AFP.