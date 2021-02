France: le Gouvernement appelle Mbappé à rester au PSG

Interrogée au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé au PSG, le ministre des Sports a confirmé qu'elle espérait le voir rester en Ligue 1. Libre en juin 2022, l'attaquant de 22 ans pourrait quitter le club francilien lors du prochain mercato. Le membre du gouvernment souhaite qu'il prolonge à Paris et l'a confirmé publiquement ce vendredi.



"Cela fait du bien de le voir jouer comme ça, a d’abord réagi le ministre des Sports au micro de France Info après son triplé contre Barcelone. Bien sûr je lui dis: « Kylian, reste en France. On veut continuer à te voir jouer comme ça, on a besoin de toi. Le public a besoin de toi, le PSG a besoin de toi ». Les jeunes sportifs, les jeunes footballeurs ont besoin d’avoir des exemples et des modèles. Aujourd’hui de toute façon on ne peut pas sortir de France donc il faut rester en France (sourire) pour le foot », a déclaré le ministre Maracineanu, rapporté par RMC Sport.