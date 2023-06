France: le Président du FC Nantes a été placé en garde à vue

Outre Franck Kita, le directeur général délégué du FC Nantes, la Police judiciaire de Nantes aurait aussi convoqué le président Waldemar Kita, mercredi, dans l'affaire des transferts douteux, selon les informations de Ouest France. Le patron des Canaris a passé plusieurs heures en garde à vue, avant d'être remis en liberté.



Ces convocations sont intervenues au lendemain des placements en garde à vue de l'intermédiaire Bakari Sanogo et de Joaquim Batica, agent FFF de certains joueurs nantais. Une information judiciaire avait été ouverte le 29 juin 2022 des chefs d' « exercice illégal d'une activité d'agent sportif par un ressortissant d'un État membre ou partie à l'accord sur l'espace économique européen », « faux et usage de faux », « abus de biens sociaux », « blanchiment de fraude fiscale aggravée » et « blanchiment en bande organisée ».