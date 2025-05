Fin d'une ère : Luka Modric quitte le Real Madrid sous une standing ovation

Le Real Madrid a pris le meilleur sur la Real Sociedad (2-0), ce samedi lors de la 38ème et dernière journée de Liga. Un match sans réel enjeu sur le plan sportif mais chargé en émotions fortes puisque Carlo Ancelotti (65 ans), Lucas Vazquez (33 ans) et Luka Modric (39 ans), qui quitteront le club espagnol dans les prochains jours, ont été vivement honorés par le Santiago-Bernabéu.



Juste avant le coup d'envoi de la rencontre, deux tifos ont été déployés en l'honneur de l'entraîneur italien et du milieu de terrain croate. Le Maestro de la Maison Blanche, le brassard de capitaine au bras pour sa dernière, a cédé sa place en fin de match (86ème). À a sortie, le futur ex-numéro 10 des Merengue n'a pu retenir ses larmes au milieu d'une haie d'honneur formée par les 22 acteurs de la partie.



L'international croate (186 sélections, 27 buts) est ensuite tombé dans les bras d'un certain Toni Kroos, son ancien coéquipier dans l'entrejeu madrilène, sur le bord du terrain. Sa femme était également présente près du banc de touche.



Au total, le meneur de jeu aura disputé 592 rencontres toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, remportant un nombre record de trophées (28) dont 5 Ligue des Champions.