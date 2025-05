Emprisonnement de Moustapha Diop : ses partisans crient à la « liquidation politique » et menacent de se faire entendre

L'emprisonnement de l'ancien ministre et maire de Louga, Moustapha Diop, suscite l'indignation parmi ses partisans. Lors d'une conférence de presse tenue ce samedi 24 mai 2025, ses sympathisants ont dénoncé une manœuvre visant à l'écarter politiquement, tout en durcissant leur discours.« Aucun rapport n'a épinglé Moustapha Diop et la Cour des comptes n'a pas demandé à ce que le ministre Moustapha Diop soit poursuivi. Pourtant, le régime en place pour ne pas dire la justice s'est arrangée pour poursuivre le maire Moustapha Diop pour l'incriminer, l'accuser, l'inculper et pour l'envoyer en prison. Ce qui nous fait très mal », a déploré Ismaïla Mbengue, premier adjoint au maire.Il soutient que l’ancien ministre est victime d’un acharnement politique. « Nous estimons que le maire de Louga est innocent et jusqu'à preuve du contraire, il appartiendra à la justice de prouver sa culpabilité parce que les rapports sont là. 2 milliards 500 millions FCFA lui avait été octroyé lors de la Covid-19 pour acheter des masques et protéger les Sénégalais. Ce qui a été fait ».Selon les soutiens de l’édile, les preuves de son innocence sont solides. « Le ministre Moustapha Diop a placé des marchés, a fait des commandes et honoré ces marchés. Les factures, les bordereaux et les reçus sont là. Toutes les preuves sont là gardées et remises à la justice pour démontrer et prouver l'innocence du ministre-maire Moustapha Diop ».Pour eux, sa détention répond à une logique de purge. « Son avocat affirme qu’un mandat de dépôt avait été bien préparé à l’avance. Voilà aujourd'hui ce qui se passe dans ce pays. Faute de bilan, on propose l'élimination des maires. Nous ne l'accepterons pas et pour cela, nous sommes prêts à mourir », ont-ils averti.