France : un jeune sénégalais de 16 ans mortellement poignardé

El Hadji Ibrahima Kandji, un jeune sénégalais âgé de 16 ans a été mortellement poignardé en France. Il a été touché au thorax avant de succomber à ses blessures près de deux heures plus tard. Le présumé meurtrier, lui aussi âgé de 16 ans, a été placé en détention provisoire pour homicide volontaire.



Selon le journal « Les Echos », la victime en classe de Première STMG au lycée Jean Jaurès de Montreuil, se destinait à une carrière de footballeur professionnel. D’après les premiers éléments de l’enquête, Ibrahima Kandji était allé voir un ami jouer au foot aux Lilas (est une commune française située dans le département de la Seine-Saint-Denis en région Île-de-France). Sur le chemin du retour, accompagné de deux camarades, il croise vers 20 heures un autre jeune, qui leur demande de quelle ville ils sont originaires. « Bagnolet (Bagnolet est une commune française, située dans le département de la Seine-Saint-Denis en région Île-de-France) », répond Ibrahima qui a été aussitôt poignardé.



Très remontées à l’annonce du meurtre, près de 350 personnes ont participé à une marche blanche en mémoire de l’adolescent. « Plus jamais ça », ont-ils scandé.



Selon un de ses camarades qui s’est confié à la presse française, « le fait qu’il soit de Bagnolet, ça lui a porté préjudice. Il y a toujours eu une rivalité entre les Lilas et Bagnolet ».