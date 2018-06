Fraude au bac 2017 : Me Abou Bacry Barro revient sur les motifs du renvoi du procès

L’audience du procès des présumés fraudeurs du baccalauréat de 2017 a été renvoyé au 21 juin 2018. Ainsi, Me Abou Bacry Barro avocat de la défense est revenu sur les motifs du renvoi du procès. Selon lui, l'affaire n'est pas en état d'être jugé. « L'affaire a été évoquée ce matin et le tribunal a renvoyé l'affaire au 21 juin. Parce que le tribunal estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugé. Cela veut dire que tous les éléments du dossier ne sont pas réunis. Et toutes les convocations ne sont pas rentrées et tous les prévenus n'ont pas comparu », a fait savoir Me Barro.



Poursuivant son argumentaire il ajoute : « des erreurs matérielles sont également venues se greffer à l'ordonnance de renvoi. Autrement-dit, explique-t-il, le juge d'instruction n'a pas pu mettre dans l'ordonnance de renvoi toutes les personnes qui ont été cités par le tribunal.



Me Abou Bacry Barro a également précisé que c’est tout à fait normal que le procureur sollicite le renvoie de cette affaire pour à nouveau saisir le juge d'instruction afin que ce dernier puisse rectifier les erreurs matérielles. «C'est une décision qui se comprend. Car le dossier n'est pas en état de juger nous estimons qu'il n'est pas prudent de le juger. Il y a 5 ou 6 qui ont été appelés mais ils n'étaient pas dans la salle d'audience. C'est ce qui justifie le renvoi du procès », a-t-il conclu.