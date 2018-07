Fraude fiscale : la condamnation de Cristiano Ronaldo confirmée par la justice espagnole

Le procureur de Madrid a confirmé la sentence à l'encontre de l'ancien joueur du Real Madrid, Cristiano Ronaldo ce vendredi matin. Poursuivi par le fisc, il sera bien condamné à une amende de 3,2 millions d'euros et à 24 mois de prison, qu'il ne purgera probablement pas, puisque les peines inférieures à 24 mois ne sont pas appliquées en Espagne.



Accusé d'avoir évité 5,7 millions d'euros d'impôts, le portugais de 33 ans a toujours nié mais a accepté de s'acquitter d'une amende de 18,8 millions d'euros, selon l'Equipe.



1 million d'euros intérêts et 250 euros par jour pour éviter la prison

Au total, il devra payer l'amende de 3,2 millions d'euros en plus des 5,7 millions d'euros d'arriérés d'impôts, 1 million d'euros d'intérêts et 250 euros par jour pour couvrir la sentence de 48 mois de prison selon l'Equipe.