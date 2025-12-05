Budget 2026 : Khady Diène Gaye dévoile les grandes priorités pour la Jeunesse et les Sports

Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse et des Sports a défendu le projet de budget 2026 de son département devant la Commission élargie de l'Assemblée nationale. Invoquant l'Agenda National de Transformation (ANT) et la Stratégie Nationale de Développement (SND), la ministre a souligné l'ambition de faire du Sénégal un pays souverain, juste et prospère à l'horizon 2050, en positionnant la jeunesse et le sport comme de puissants vecteurs de développement économique et social.



​Elle a rappelé que la stratégie sectorielle est résolument axée sur la vision : « La Jeunesse et les Sports vecteurs de transformation économique et sociale, dans un Sénégal souverain, juste et prospère ». Cette vision se décline en trois objectifs stratégiques pour l'année 2026.



Il s’agit de promouvoir une Jeunesse saine et épanouie, actrice de transformation socioéconomique, de construire un système sportif accessible et performant contribuant durablement au développement et de promouvoir un pilotage performant du secteur de la Jeunesse et des Sports.



​La ministre a ensuite détaillé les programmes, actions et activités, insistant sur les réalisations, les défis persistants, et les priorités stratégiques de 2026, dont l'ensemble est consigné dans le document transmis aux Commissaires.



​Réformes institutionnelles et restructuration budgétaire

​Face au constat que le Conseil National de la Jeunesse du Sénégal (CNJS) n'est plus adapté aux aspirations actuelles, le ministère a initié sa migration vers un Conseil Consultatif de Jeunes du Sénégal (CCJS), dont la mise en place est en cours avec l'adoption prochaine d'un projet de décret.



​Parlant de l’adoption imminente du code du sport, elle a souligné que le projet de Code du Sport, déjà adopté en Conseil des ministres, sera transmis sous peu à l'Assemblée nationale. Son adoption est cruciale pour offrir un cadre juridique solide à la gouvernance du sport, notamment concernant la limitation des mandats dans les instances dirigeantes, un point qui sera traité via des décrets d'application.

​

Khady Diène Gaye a aussi noté la Politique Nationale de la Jeunesse. Selon elle, le ministère met l'accent sur le « renforcement du civisme et de la citoyenneté, considérés comme le socle essentiel à la bonne utilisation des mécanismes de financement pour les jeunes. Il prévoit de généraliser les centres de conseil pour adolescents à l'horizon 2026. »



​Pour le lancement du Programme « Collectivités éducatives pour tous » : Une réforme majeure des collectivités éducatives se concrétisera en 2026 par des patronages ou centres aérés dans chaque commune, avec un schéma de financement multipartite (État, communes, secteur privé).

​

Infrastructures, résolution des chantiers inachevés

​La question épineuse des infrastructures inachevées a été longuement abordée. « Douze (12) chantiers ont été identifiés, pour un coût global de plusieurs milliards de francs CFA, dont la moitié a déjà été payée, alors que le niveau d’exécution reste très insuffisant ».

​

La ministre a fait état de difficultés concernant notamment les Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté, confrontées à des problèmes de formalisation des contrats et de capacité des entreprises. Concernant les Maisons financées par la BIDC, un délai de huit (08) mois est envisagé pour la livraison des chantiers après paiement des décomptes antérieurs.



​Concernant le Stade Demba Diop, la ministre des Sports a fixé un délai à la Fédération sénégalaise de Football (FSF) pour statuer sur l'achèvement des travaux, soit sous la responsabilité de la FIFA, soit leur reprise par l'État. Elle a aussi rappelé aux communes leur responsabilité directe dans le financement et la maintenance des équipements sportifs de proximité.



​Un "Sport de masse" prioritaire et les JOJ 2026

​Évoquant la vision sportive du Chef de l'État (sport de haute performance et sport de masse), la ministre a annoncé une augmentation des crédits d'investissement pour le sport de proximité. Vingt-cinq (25) plateaux multifonctionnels sont en cours de réalisation, avec l'objectif d'en réaliser cinquante (50) autres en 2026.



​Elle a rappelé que l'héritage des JOJ 2026 sera largement immatériel, axé sur la formation aux métiers du sport, la gouvernance sportive et la visibilité internationale, même si l'impact matériel reste concentré autour de Dakar.

​

​Le ministre des Finances et du Budget a nuancé l'apparente baisse des crédits du ministère (8,467 milliards de F CFA), en expliquant que de gros projets de réhabilitation (Stades Léopold Sédar Senghor, Ely Manel Fall, etc.) sont en phase finale.



​Il a surtout insisté sur une lecture transversale du budget, révélant des dotations importantes pour les JOJ 2026 réparties dans d'autres sections, notamment : 11,737 milliards de F CFA pour le ministère de l'Intérieur (FDS). 23 milliards de F CFA pour le Ministère des Infrastructures (Stade Iba Mar Diop, Piscine Olympique, etc.). 43,240 milliards de F CFA dans les charges communes pour les dépenses imprévues des JOJ.

​

Au terme des échanges, les parlementaires, satisfaits des réponses et des assurances données par les deux Ministres, ont adopté à la majorité les différents programmes du projet de budget 2026 du Ministère de la Jeunesse et des Sports.