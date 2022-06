Fribourg accélère pour signer Bamba Dieng: Longoria veut 15 millions d’euros

À l'OM, c'est le joueur qu'on n’attendait pas. Et pourtant, en quelques mois, Bamba Dieng s'est petit à petit imposé sur le front de l'attaque marseillaise. Au point de terminer avec 7 buts au compteur en 25 matches de Ligue 1 et une double titularisation face au Feyenoord en demi-finale de Ligue Europa Conférence. De quoi ponctuer une saison en tout point réussie avec une victoire en Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal.



Forcément, cette éclosion tardive, mais significative de l'international sénégalais n'est pas passée inaperçue et a même franchi les frontières hexagonales. Cet hiver déjà, Newcastle était déjà très chaud pour le recruter, mais n'avait pas été plus loin que le simple stade de l'intérêt.



Fribourg discute fort pour Bamba Dieng

Cet été encore, l'OM risque d'avoir toutes les peines du monde pour retenir son attaquant malgré un prix de départ fixé à plus de 15 M€ par Pablo Longoria, d'autant que quelques clubs anglais continuent de prendre la température. Mais c'est plus du côté de l'Allemagne que les supporters marseillais doivent s'inquiéter. Comme nous vous le révélions en mai dernier, Fribourg, finaliste de la dernière Coupe d'Allemagne et qui a terminé 6e de Bundesliga, appréciait le profil du Lion de la Teranga (11 sélections, 1 but), sous contrat à l'OM jusqu'en juin 2024.



Selon nos informations, le club allemand insiste et a entamé des discussions avec l'entourage de Bamba Dieng. Le joueur pour l'instant est bien à Marseille comme il l'a d'ailleurs expliqué lors des derniers trophées UNFP. « Je serai à l’Olympique de Marseille la saison prochaine», expliquait-il sur de lui il y a peu. Mais dans le mercato, la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain et une belle offre permettrait à Pablo Longoria de renflouer les caisses et de s'offrir un peu plus de latitude sur le marché des transferts...