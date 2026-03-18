CAN 2025 : «Le Sénégal a des chances de pouvoir conserver ce trophée-là» (Pr Abdoulaye Sakho)

Expert en droit du Sport, Pr Abdoulaye Sakho a accordé un entretien à PressAfrik, moins de 24 heures après que le Jury disciplinaire de la confédération africaine de football (CAF) a décidé de retirer le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Sénégal, au profit du Maroc. Il pense que la décision est «contestable» et que le Sénégal peut sortir victorieux de la bataille judiciaire.



«Je crois qu'on a des chances de pouvoir conserver ce trophée-là, parce que nous l'avons gagné sur le terrain et parce qu'il y a des arguments juridiques qui permettent de dire que le Sénégal restera champion d'Afrique. Ce ne sera pas une étoile qui va nous échapper», a estimé Pr Abdoulaye Sakho.

L’Universitaire a cependant invité les Sénégalais à «beaucoup relativiser la situation et surtout à ne pas se laisser gagner par l'émotion», précisant que la décision de la CAF entre dans «la norme et dans la logique» des statuts et règlements de l’instance sportive continentale.



Avant cette intervention de l’enseignant, la Fédération sénégalaise de football (FSF) avait déjà annoncé son intention de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS), détenteur du pouvoir de statuer en dernier ressort dans ce dossier.