Retrait du trophée de la CAN 2025 : Pr Abdoulaye Sakho donne des pistes pour échapper au piège marocain

Dans la soirée du mardi 17 mars, le Sénégal a été déchu de son titre de champion d’Afrique de football par le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF), au profit du Maroc, deux mois après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Universitaire et expert en droit du Sport, Pr Abdoulaye Sakho a accordé un entretien à PressAfrik, où il donne des pistes de solutions à la Fédération sénégalaise de football (FSF), afin qu’elle «échappe» au piège marocain.



Pr Abdoulaye Sakho prévient d’abord que l’appel que la FSF compte interjeter auprès du Tribunal arbitral du Sport (TAS) ne suspend pas la décision de la CAF. «Cette saisine n'a pas du tout ou n'a pas automatiquement un effet suspensif. Cela veut dire que si ce n'est pas suspensif, la CAF pourrait, malgré le recours du Sénégal, organiser une cérémonie de remise du trophée» au Maroc.



L’Universitaire estime, cependant, que «le droit donne la possibilité d'agir» pour contourner le problème dans un délai de 48 heures. Pour cela, préconise-t-il, la FSF doit être «vigilante» et «agir très vite auprès du TAS, particulièrement auprès du président de la chambre d'appel du TAS, pour solliciter la suspension de l'exécution de la décision contestée» jusqu'à la sentence finale. «Cela veut dire que jusqu'à cette période-là, le trophée restera au Sénégal et le Sénégal sera toujours considéré comme vainqueur de cette coupe», ajoute-t-il.



En poursuivant, Pr Abdoulaye Sakho a terminé avec une note d’espoir, estimant que le Sénégal peut sortir victorieux de cette bataille judiciaire. «Au regard de ce que je sais du droit du sport, il y a de très fortes chances que la décision soit réformée, si le TAS s'en saisit, pour ce que l'on sait de la pratique et de la jurisprudence du TAS en ce qui concerne ces questions-là», a-t-il conclu.



Pour rappel, lors de la finale de la CAN, le 18 janvier 2026, le Sénégal avait quitté le terrain plus de 15 minutes, pour protester contre des décisions arbitrales (but refusé, pénalty litigieux), avant de revenir sur le terrain et remporter le match en prolongations. Cependant, la CAF s’est basée sur l’article 84 de ses statuts, qui «exclu définitivement» toute équipe qui quitte le terrain ou qui refuse de jouer un match.