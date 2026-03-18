Fiscalité et souveraineté économique en Afrique de l'Ouest : UDOFAO annonce sa 12ème Conférence

Les 25 et 26 mars 2026, Saly accueillera la 12ème Conférence Internationale Annuelle de l’Union des Ordres Fiscaux de l’Afrique de l’Ouest (UDOFAO). Organisée par l’Ordre National des Experts du Sénégal (ONES), cette rencontre se penchera sur un thème central : « Fiscalité et souveraineté économique en Afrique de l'Ouest : harmoniser l'autonomie fiscale pour une croissance inclusive ».



Le constat des spécialistes est que, les économies de la région luttent pour financer leur développement tout en tentant de réduire leur dépendance à l’endettement extérieur. Cependant, plusieurs obstacles freinent encore cette ambition, notamment le poids du secteur informel, une faible assiette fiscale et un manque de civisme fiscal.



Face à cette situation, l'UDOFAO va dérouler ces deux jours activités autour des panels sur la souveraineté fiscale, la mobilisation des ressources, la fiscalité numérique, les défis de la digitalisation et les liens entre genre et fiscalité. Pour le représentant du président de l'ONES, Saliou Camara, l'objectif de cette rencontre vise à « construire une fiscalité plus juste et plus efficace ».



En prélude à cette rencontre, le Groupement des femmes fiscalistes de l’Afrique de l’Ouest (SWIT WA) tiendra sa 3ème conférence annuelle le 24 mars 2026. Sous le thème de l’égalité du genre et de la responsabilité fiscale, cette journée mettra en lumière un paradoxe régional: bien que les femmes représentent 90 % du secteur informel et des PME, elles restent souvent les « oubliées » des politiques fiscales. Outre les enjeux de gouvernance, cette session intégrera également un volet social inédit avec une sensibilisation sur la santé des femmes, notamment sur les étapes de la ménopause.



La 12ème Conférence Internationale Annuelle de l’Union des Ordres Fiscaux de l’Afrique de l’Ouest (UDOFAO) réunira des centaines d’experts venus de par le monde «pour poser les jalons d'une trajectoire fiscale propre au continent, fondée sur ses priorités de développement et non plus sur des modèles extérieurs ».