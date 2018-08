Front de l’opposition : «Macky Sall sera seul responsable du chaos imminent… »

En prélude à la marche de l’opposition qui va se tenir ce 12 août dans la banlieue dakaroise, ses jeunes se sont réunis pour faire l’état des lieux et prévenir sur les risques que fait courir au Sénégal le Président Macky Sall.



«Aujourd’hui plus que jamais, nous jeunesses de l’opposition, tenons, de façon solennelle et avec la plus grande fermeté, à mettre en garde le président candidat et dictateur confirmé qu’il sera tenu responsable unique de l’imminence d’un chaos national dont la portée à venir risque de dévaster les acquis démocratiques et sociales de notre chère nation », relèvent-ils.



Tout en saluant la décision de leurs leaders de tenir cette marche dans la banlieue, ils leur ont rappelé les fondamentaux pour un Sénégal meilleur au lendemain de la victoire qu’ils prennent pour acquise à la Présidentielle de 2019.



«S’il est certain que c’est dans l’unité réaffirmée que nous vaincrons, il est tout aussi certain que c’est en nous attelant véritablement à la satisfaction des doléances des populations et à la sauvegarde des acquis de notre chère nation, que nous irons inéluctablement vers l’établissement d’un Sénégal meilleur et garant du respect des droits de chaque citoyen quel que soit sa sensibilité politique et son opinion».