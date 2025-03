Fuite de gaz au GTA : des Solutions identifiées pour endiguer la situation

Le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a fourni des informations sur l'incident de fuite de gaz au GTA (Grand Tortue Ahmeyim). Il a, à cet effet, précisé l'évolution de la situation et les mesures prises pour y remédier. Dans un communiqué reçu par PressAfrik, la tutelle a détaillé les solutions identifiées par l’opérateur pour réparer la fuite dans les plus brefs délais.



L'opérateur a confirmé avoir mis en place un plan d'action pour résoudre le problème, avec une mise en œuvre rapide des solutions proposées. Le communiqué indique qu'une surveillance multimodale est maintenue pour suivre et évaluer l'impact de l'incident. Parmi les mesures mises en place, l’opérateur a déployé des moyens de surveillance variés, notamment :



"-survols réguliers par hélicoptères et drones pour observer le plan d’eau autour du site. Le survol réalisé le 6 mars 2025 n’a révélé aucune anomalie visible.

-surveillance sous-marine continue via un véhicule sous-marin téléguidé (ROV), permettant de suivre l’évolution de la fuite.

-surveillance satellitaire en temps réel pour une observation précise de la zone concernée.

-présence permanente des Marines nationales pour assurer la sécurisation de la zone".

Le ministère a souligné également que la situation est suivie de près par les administrations compétentes. Qui travaillent en coordination étroite pour garantir une gestion efficace de l’incident. Des éléments précis sont collectés afin de fournir une communication institutionnelle transparente et claire sur l’état de la situation.



Par ailleurs, les administrations sénégalaises, en collaboration avec leurs homologues mauritaniens, poursuivent le suivi rigoureux de l’évolution de l’incident. Elles s'engagent à informer régulièrement l'opinion publique.