GF et Diambars interdits de recevoir dans leurs stades : « c’est une décision très cruelle », estime Mady Touré

Mady Touré est revenu sur la décision du Comité exécutif (Comex) de la Fédération sénégalaise de football (FSF) d’interdire Génération Foot et Diambars de recevoir dans leurs stades respectifs. Le président de Génération Foot estime que c'est une "décision cruelle".



« Cette décision concerne Génération Foot et Diambars, cela a été une grande surprise à notre niveau, car on ne s'y attendait pas du tout. C'est une décision sans concertation, sans préavis, c'est dommage et on s'est posé la question (…) On est très mal à l'aise dans cette situation, on a investi pour le développement du football et cela a été une décision très cruelle. Nous avons été tolérants, conciliants et on voulait éviter une crise dans le football », a expliqué Mady Touré dans un entretien accordé à « Stades ».



Il poursuit : « On a écrit à la Ligue pour qu'on nous permette de jouer dans nos bases. Si on regarde dans le rétroviseur, on peut se rendre compte du chemin parcouru par les deux entités pour le développement et le rayonnement du football ».



Au vu de tout cela, dit-il, « ces deux entités (Diambars et GF) méritent un meilleur sort que celui qui leur ait réservé actuellement : à savoir sortir de leurs bases. Et cela a été une grande surprise. C'est une décision qui peut être attaquée, c'est dommage d'en arriver là ».



Le président de l'académie Génération Foot espère que la FSF va revenir sur cette décision pour régler le différend.



« La Ligue nous a demandé de nous adresser directement à la FSF, car elle n'a pas les compétences pour prendre une telle décision, qui est du ressort de la FSF et qui a tous les leviers pour pouvoir revenir sur sa décision, en son article 13 du nouveau règlement. J'espère que cette situation-là ne va pas perdurer et qu'une décision sera prise pour régler ce différend, car celle-ci dure depuis le début de la saison. Et à ce jour, on attend toujours une réponse de la FSF qui a été saisie en ce sens », a fait savoir Mady Touré.



À l’en croire, c'est la Ligue pro qui est habilitée à inspecter les terrains et donner une homologation aux stades partout dans le monde. « Si on respecte le parallélisme des formes, on nous a attribué une homologation de nos stades et, à ce jour, on n'a toujours pas reçu une notification pour un retrait de celle-ci. Nous souhaiterions retourner dans nos bases », a indiqué le président de Génération Foot.