GTA : le Sénégal et la Mauritanie annoncent une rationalisation des coûts pour l’accord de cession-bail du FPSO

Après un investissement massif de près de 5 milliards de dollars, le champ gazier de Grand Tortue Ahmeyim (GTA) a enfin démarré sa production, dix ans après sa découverte. Afin d’optimiser les coûts de la première phase, la joint-venture réunissant BP, Kosmos, le Sénégal et la Mauritanie travaillent actuellement sur un plan de refinancement de l’accord de cession-bail du FPSO (Production flottante, stockage et déchargement), renseigne le journal L’Observateur.



La question des coûts pétroliers s’est posée à la fin des travaux de la première phase du projet GTA. Ce gisement, situé à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie, à plusieurs centaines de kilomètres des côtes et à des profondeurs d’eau dépassant 2 750 mètres, a nécessité des investissements colossaux.



D’après le journal, ces coûts, jugés très élevés, ont conduit le Sénégal et la Mauritanie à commanditer un audit afin d’examiner en détail les dépenses engagées. En attendant la publication des conclusions de l'audit par les autorités, Kosmos Energy, membre de joint-venture avec 30% des parts du projet.