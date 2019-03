Gabon: «Appel à agir» demande la reconnaissance de la vacance du pouvoir

Au Gabon, l’initiative « Appel à agir » défraie la chronique après avoir lancé un ultimatum aux autorités pour reconnaître la vacance du pouvoir en l'absence d'Ali Bongo Odimba.



L’initiative, née fin février et qui regroupe dix personnalités politiques, syndicales et de la société civile, a depuis obtenu de plus amples soutiens dont celui de l'opposant Jean Ping. Tous dénoncent une « imposture » en l'absence du président Ali Bongo Odimba, actuellement en convalescence du Maroc après un AVC survenu le 24 octobre dernier. Si rien n'est fait d'ici le 31 mars, nous « devrons agir pacifiquement » dit le communiqué d’Appel à agir.



"Il y a une situation qui s’impose à tout le monde : la personne qui est supposée être chef de l’Etat est absente de son poste depuis plusieurs mois", a déclaré Jean-Gaspard Ntoutoume Ayi, membre de l'Union nationale et d'Appel à agir.