Gabon: Oligui Nguéma axe son discours d'anniversaire de l'indépendance sur la souveraineté du pays

Costume militaire rouge vif, Brice Clotaire Oligui Nguéma a démarré son discours, ce vendredi 16 août au soir, par un hommage à Léon Mba, premier président du Gabon et à Omar Bongo qui a dirigé le pays durant 41 ans. Mais il n’a jamais cité son prédécesseur Ali Bongo.



Le président Oligui Nguéma a ensuite vanté les bienfaits de son coup d’État du 30 août dernier qui a libéré le pays, selon lui.



« Grâce au coup de la libération du 30 août 2023, notre destin commun a pris un tournant décisif, plein d'espoir, tout comme l'expression de notre souveraineté à travers le monde est progressivement en train de se reconstruire. Gabonaises, Gabonais, dans les jours à venir, un référendum sera organisé. Je vous invite à y participer massivement ».



La souveraineté économique mise en exergue

Le général Oligui Nguéma a rappelé que moins d’un an après le début de la Transition, le Gabon a lancé une reconquête de sa souveraineté économique, notamment dans le secteur pétrolier où l’État est devenu le 2ᵉ producteur national.



« L'agriculture, le bois, l'énergie, les mines, la pêche, l'industrie et le tourisme, connaitront les mêmes mutations ambitieuses que le secteur pétrolier ».



Ce samedi, Oligui Nguéma préside son premier défilé militaire de l’indépendance avec la présence annoncée de plusieurs chefs d'État étrangers, mais aucun nom n'a été confirmé.