Gabon : Pierre Aubame futur sélectionneur ?

José Antonio Camacho ayant été limogé mercredi, la Fédération gabonaise (Fegafoot) s’est mise en quête d’un nouveau sélectionneur. D’après le journaliste de Canal+ Afrique, Freddhy Koula, très bien informé, l’instance pourrait nommer un trio sur le banc des Panthères avec l’ancien international Pierre Aubame comme sélectionneur et Claude Mbourouno et Raphaël Nzamba comme assistants. Il s’agirait d’un intérim qui pourrait déboucher sur un contrat en cas de bons résultats en octobre. Rien de définitif toutefois à l’heure actuelle et le père de Pierre-Emerick Aubameyang qui se trouve actuellement à Milan est encore en réflexion.Afrikfoot