Gabon: Victoire Lasseni Duboze, ancienne ministre, en lice pour l'élection présidentielle

« J’aime cette nation, déclare Victoire Lasseni Duboze, au micro de notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma. En un mot, je veux être présidente pour gouverner autrement pour le Gabon et les Gabonais que je porte dans mon cœur. Et surtout, parce que mon cœur de citoyenne, de femme, de mère, ne peut plus supporter de savoir qu’au Gabon, un pays si riche, il existe des compatriotes qui vivent dans une précarité extrême, avec des infrastructures indignes.

Je dois me lever pour mener une bataille contre le mal qui mine notre société au quotidien. Voilà pourquoi je veux être présidente. »