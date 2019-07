Gabon: l'ancien député Bertrand Zibi Agebhe condamné à six ans de prison

L'ancien député gabonais, Bertrand Zibi Agebhe, a été condamné à six ans de prison. Cet ancien cadre du Parti démocratique gabonais avait été accusé d'être impliqué dans les violences post-électorales de 2016. Un mois avant les élections, il avait claqué la porte du parti du pouvoir. Une sortie qui avait été largement médiatisée. Bertrand Zibi a finalement été reconnu coupable de vilences et voies de fait et détention illégale d'armes à feu et écope de six ans de prison. Son avocat, Me Charles-Henri Gey, a déjà fait appel de cette décision.