Gabon: l’opposant Gérard Ella Nguéma interpellé par la police judiciaire

Une source judiciaire a confirmé à RFI l’interpellation de Gérard Ella Nguéma sans donner plus de détails. Selon ses proches, le président du Front patriotique gabonais est poursuivi pour des raisons politiques.



Il y a une semaine, le jeune leader a fait une sortie fracassante en lisant une déclaration dans laquelle il s’en est violemment pris aux collaborateurs du président Ali Bongo. Il les a accusés de profiter de son état de santé pour diriger le pays par procuration, visant Brice Laccruche Alihanga, directeur de cabinet du président de la République, la première dame Sylvia Bongo, la présidente de la Cour constitutionnelle Marie-Madeleine Mborantsuo et le premier fils d’Ali Bongo.



« Il n’est pas question que des caméléons, des tortues à double carapace, des personnes aux ambitions démesurées se servent de la maladie du chef pour le manipuler et l’utiliser à des fins personnelles », a lancé Ella Nguéma.



À Ali Bongo, Gérard Ella Nguéma a suggéré d’organiser une élection présidentielle anticipée pour son remplacement à la tête de l’État.



En attendant, il a appelé les Gabonais à combattre l’improvisation et l’amateurisme en participant massivement à des marches pacifiques sur les trottoirs tous les mercredis. Le pouvoir n’a probablement pas apprécié cet appel.