Gabon: le conflit entre les hommes et les éléphants devient préoccupant

Le conflit entre les hommes et les éléphants devient très préoccupant. Les paysans sont devenus très pauvres. Ils n’ont plus rien à manger, rien à vendre. Comme solution, le député Bonaventure Nzighou Manfoumbi a proposé au gouvernement d’abattre trois éléphants par mois. Solution inefficace et périlleuse a rétorqué le ministre des Eaux et forêts, M. Lee White. Comment les villageois vivent ce conflit ?